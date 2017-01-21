В России задержали помогавших банкирам выводить деньги перед лишением лицензии

По данным полиции, это 17 человек в возрасте от 26 до 65 лет, они были задержаны на территории Петербурга, Москвы и Якутска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В нескольких городах России задержаны около двух десятков человек, помогавших банкам перед лишением лицензий выводить деньги и похищать средства вкладчиков, сообщили в МВД РФ.

"На территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет", - рассказала в субботу "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники с февраля 2014 года по декабрь 2016 года помогали учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должны были отозвать лицензии на ведение банковской деятельности.

"Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков", - пояснила представитель ведомства.

По данным МВД, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который также должен был быть лишен лицензии, и через подставных лиц оформили с организацией кредитный договор на 150 млн. рублей. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению.

В ноябре 2016 года Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"В офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, - сообщили в МВД. - Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты".