Клиенты проблемных банков Татарстана устроили митинг в Казани

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Клиенты испытывающих проблемы татарстанских банков Татфондбанк и Интехбанк вышли в субботу на митинг в Казани, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Участники митинга, собравшиеся в сквере Тинчурина, в своих выступлениях в частности требовали от властей санации этих кредитных учреждений и возврата денег, застрявших в банках.

В пресс-службе Управления МВД России по Казани агентству сообщили, что мероприятие прошло без происшествий, в нем приняло участие около 300 человек.

ЦБ РФ 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Временная администрация проводит проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

23 декабря прошлого года Банк России в связи с неустойчивым финансовым положением ввел временную администрацию в лице "Агентства по страхованию вкладов" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Интехбанке.

Вкладчики этих банков в настоящее время получают страховые выплаты.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", а Интехбанк - 124-е место.