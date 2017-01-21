Главные новости
ЭкономикаМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиВ РоссииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ миреПо меньшей мере 16 человек погибли в аварии школьного автобуса в Италии
В России

Лавров заявил о неприемлемости нарколиберализма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил работу созданного в России Национального антинаркотического союза (НАС) и осудил практикуемые в некоторых странах чересчур либеральные подходы к проблеме.

Он отметил, что "с этим злом невозможно справиться в одиночку ни государству, ни гражданскому обществу", и предложил "привлекать все силы, в том числе, кстати, нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на территории России".

"То, что три года назад был создан Национальный антинаркотический союз, который поставил своей целью реабилитацию, ресоциализацию наркозависимых на основе принципа полного отказа от наркотиков, отказа от всяких неолиберальных западных идей типа заместительной терапии, я считаю, было очень важным качественным сдвигом в движении общественности, гражданского общества", - заявил Лавров, отвечая на вопросы медиа-службы НАС на проходящем в Московской области Международном антинаркотическом форуме.

Он отметил, что эта проблема имеет глобальное измерение, и напомнил в связи с этим о недавней Специальной сессии Генассамблеи ООН по глобальной проблеме наркотиков.

По его словам, НАС очень помогает правительству, МИД России в международных мероприятиях, "потому что показывает пагубность нарколиберальных теорий, а также эффективность и работоспособность той концепции, которую мы вместе с гражданским обществом продвигаем - полный отказ от наркотиков, реинтеграция в нормальную жизнь без каких-либо нарколиберальных компонентов".

"Уверен, что государство и наше предпринимательское сообщество найдут пути поддержать эту деятельность дополнительно", - добавил Лавров.

Теги: Сергей Лавров, НАС, МИД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздникамиБольшинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками
Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники вырослиПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиВ РоссииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ миреПо меньшей мере 16 человек погибли в аварии школьного автобуса в ИталииВ миреВице-канцлер Германии усмотрел намеки на национализм в речи Трампа
В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и Ирана
Меркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере
"Стройгазмонтаж" согласился построить железнодорожный подход к мосту в Крым
Восстановлено движение на Кольцевой линии московского метро
Ле Пен призвала государства-члены ЕС самим выбирать свою судьбу
Силуанов оценил перспективу пополнения Резервного фонда в 2017 году
Топилин пообещал незначительное уменьшение реальных пенсий в РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи