Лавров заявил о неприемлемости нарколиберализма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил работу созданного в России Национального антинаркотического союза (НАС) и осудил практикуемые в некоторых странах чересчур либеральные подходы к проблеме.

Он отметил, что "с этим злом невозможно справиться в одиночку ни государству, ни гражданскому обществу", и предложил "привлекать все силы, в том числе, кстати, нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на территории России".

"То, что три года назад был создан Национальный антинаркотический союз, который поставил своей целью реабилитацию, ресоциализацию наркозависимых на основе принципа полного отказа от наркотиков, отказа от всяких неолиберальных западных идей типа заместительной терапии, я считаю, было очень важным качественным сдвигом в движении общественности, гражданского общества", - заявил Лавров, отвечая на вопросы медиа-службы НАС на проходящем в Московской области Международном антинаркотическом форуме.

Он отметил, что эта проблема имеет глобальное измерение, и напомнил в связи с этим о недавней Специальной сессии Генассамблеи ООН по глобальной проблеме наркотиков.

По его словам, НАС очень помогает правительству, МИД России в международных мероприятиях, "потому что показывает пагубность нарколиберальных теорий, а также эффективность и работоспособность той концепции, которую мы вместе с гражданским обществом продвигаем - полный отказ от наркотиков, реинтеграция в нормальную жизнь без каких-либо нарколиберальных компонентов".

"Уверен, что государство и наше предпринимательское сообщество найдут пути поддержать эту деятельность дополнительно", - добавил Лавров.