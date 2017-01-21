Неизвестный сообщил о бомбе в крупнейшем торговом центре Тулы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В экстренную службу поступило сообщение о взрывоопасном предмете в здании торгово-развлекательного центра "Гостиный двор" в центре Тула, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

Полиция эвакуировала посетителей и персонал торгового центра. Сейчас здание оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии, внутри работают кинологи с собаками. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Гостиный двор" находится в центре Тулы на улице Советской возле правительственных зданий и Кремля. Это пятиэтажное здание с торговыми залами, кинотеатром, ночным клубом и сетью питания.