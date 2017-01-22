Ребенок пропал в одном из поселков Кубани

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Операция по поискам 10-летнего мальчика развернута в Белореченском районе Краснодарского края в субботу вечером, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах региона.

"Поиски ведутся в окрестностях поселка Молодежный. За помощью обратились родственники мальчика, который ушел из дома утром в субботу и должен был вернуться к 14:00 по московскому времени. В настоящее время место его нахождения неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Поисковые группы, добавил он, прочесывают местность в окрестностях поселка, установлены специальные световые пушки, подаются звуковые сигналы.

В ГУ МЧС РФ по краю подтвердили "Интерфаксу", что к поисково-спасательным работам на Территории Белореченского района привлечены 76 человек и 14 единиц техники.