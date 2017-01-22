Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожар в деревянном одноэтажном доме в селе Тавричанка в Приморье унес жизни двух человек, еще один госпитализирован, сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС России.

"В 16:14 (9:14 мск) 21 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном шестиквартирном жилом доме барачного типа с печным отоплением в селе Тавричанка Надеждинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные прибыли спустя семь минут. В 16:30 (9:30 мск) пожар удалось локализовать, а еще через восемь минут полностью потушить.

"На месте пожара были обнаружены два человека без признаков жизни. Еще один мужчина был спасен. С отравлением угарным газом каретой скорой помощи он был доставлен в Центральную районную больницу п. Вольно-Надеждинское", - уточняется в сообщении.

В настоящее время причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудник Госпожнадзора МЧС России и следственно-оперативная группа.