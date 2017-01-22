На Кубани пропал 10-летний мальчик

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 10-летнего мальчика в Белореченском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

"По факту безвестного исчезновения ребенка в поселке Молодежный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время на месте поисков работает следственно-оперативная группа, поиски мальчика продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поисковая операция в Белореченском районе Кубани началась накануне, в ней задействованы почти 80 спасателей.

За помощью обратились родственники ребенка, который ушел из дома утром в субботу и должен был вернуться в тот же день к 14:00.