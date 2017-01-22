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Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пепловый выброс зафиксирован в воскресенье на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщил сайт областного главка МЧС.

"Высота выброса пепла составила до 5500 метров над уровнем моря ", - говорится в сообщении.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 километров в восточном направлении, в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, отметили в МЧС.

Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкану Ключевской присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Вулкан находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Ближайшие от Ключевского вулкана населенные пункты - поселки Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, расположены от него примерно в 45 км.

Теги: Камчатка
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