Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пепловый выброс зафиксирован в воскресенье на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщил сайт областного главка МЧС.

"Высота выброса пепла составила до 5500 метров над уровнем моря ", - говорится в сообщении.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 километров в восточном направлении, в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, отметили в МЧС.

Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкану Ключевской присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.