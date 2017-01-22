Сенатор Клинцевич назвал "лингвистическим геноцидом" новый законопроект Рады

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Украина окончательно потеряет Донбасс, если примет закон об исключительном использовании украинского языка в большинстве сфер жизни, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Как бы то ни было, националистический угар - плохой советчик. Принятие данного законопроекта - прямой путь к окончательной потере Украиной Донбасса, где в подавляющем большинстве проживает русскоязычное население", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор оценил этот законопроект, внесенный в Верховную Раду, как "лингвистический геноцид, геноцид русского языка".

"Его авторы - не два-три человека, а целых 33 депутата из разных фракций, что делает картину еще более удручающей, - либо явные провокаторы, либо, что вряд ли лучше, совсем без царя в голове", - отметил Клинцевич.