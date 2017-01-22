В Екатеринбурге с высоты 18 этажа новостройки упал рабочий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту смерти рабочего при строительстве многоквартирного дома в Екатеринбурге.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что рабочий сорвался вниз в воскресенье вечером.

"Следователями будет осмотрено место происшествия, также будут опрошены очевидцы. Тело погибшего будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в новостройке Екатеринбурга с высоты 18 этажа упал мужчина в возрасте 20-25 лет.