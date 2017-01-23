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В России Крушение траулера "Дальний Восток"

Дело о крушении траулера "Дальний Восток" передадут в Магаданскую область

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели 69 человек в результате крушения в 2015 году траулера "Дальний Восток" в Охотском море будет рассматривать суд Магаданской области.

Такое решение вынес Южно-Сахалинский городской суд в пятницу в ходе предварительных слушаний по этому уголовному делу, сообщили агентству "Интерфакс " в горсуде. "Суд постановил направить данное уголовное дело по территориальной подсудности - в Ольский районный суд Магаданской области", - сказал представитель суда.

Он пояснил, что Южно-Сахалинский горсуд направил запрос в пограничную службу по координатам крушения траулера. "Из сведений пограничного управления УФСБ, ближайший населенный пункт к месту крушения траулера - поселок Ямск Ольского городского округа Магаданской области. В этой связи принято решение направить материалы дела по территории подсудности - в Магаданскую область", - пояснил собеседник.

Он добавил, что участники процесса могут обжаловать решение горсуда в суде вышестоящей инстанции (в Сахалинском областном суде). По его словам, в ходе предварительных слушаний стороны высказывали возражения против передачи дела в магаданский суд.

12 января начались предварительные слушания по делу, которые проходили в закрытом режиме. Материалы уголовного дела состоят из 174 томов. Потерпевшими по делу проходят 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других регионов РФ, а также иностранные граждане.

Обвинения предъявлены руководителям ООО "Магеллан" - первому заместителю гендиректора Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову, а также начальнику отдела ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николаю Харченко и госинспектору Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства Александру Никодименко.

Васина, Кудрицкого, Борисова и Харченко обвиняют в нарушении правил безопасности мореплавания, Никодименко - в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток", приписанный к сахалинскому порту Невельск (судовладелец - ООО "Магеллан"), затонул в течение 15 минут в ночь на 2 апреля в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту были 132 человека, из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.

Одной из главных причин катастрофы стало непригодное состояние траулера. По версии следствия, гендиректор ООО "Магеллан" Егор Гащенко переоборудовал судно в порту Пусан Республики Корея, чтобы значительно увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы (со 140 тонн до более 200 тонн), для чего часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его устойчивость, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1400 тонн, что также ухудшило способность корабля балансировать.

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