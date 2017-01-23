Два сотрудника водоканала утонули в Крещение в хранилище питьевой воды

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится в Ставропольском крае по факту обнаружения в промышленном резервуаре для питьевой воды тел двух мужчин, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Екатерина Данилова.

"Тела двух мужчин - работников краевого водоканала - нашли накануне в станице Ессентукской в резервуаре для воды, принадлежащем предприятию. По предварительным данным, в ночь на 19 января (в православный праздник Крещение - ИФ) один из погибших решил окунуться в воде, следуя православной традиции, но начал тонуть. Его коллега попытался его спасти, но тоже утонул", - сказала Данилова.

Вместе с тем, источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что о случившемся стало известно накануне, когда жители станицы стали жаловаться на отсутствие воды в их квартирах. "Очевидно, один из трупов, плавающих в резервуаре, перекрыл доступ к воде, поэтому вода перестала поступать в дома", - сказал источник агентства.