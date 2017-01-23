Судью из Ставрополя задержали за попытку мошенничества на 10 млн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Судья районного суда в Ставрополе задержана по подозрению в получении 10 млн рублей за обещание устроить местного жителя на должность судьи, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, Попова сказала своей знакомой, что она может за 12 млн рублей помочь в трудоустройстве некоего мужчины на должность федерального судьи в Ставрополе, что не соответствовало действительности. Впоследствии женщина в рамках оперативно-розыскного мероприятия краевого УФСБ встретилась с судьей и отдала ей бумажный пакет с 10 тыс. рублей и муляжом денег на сумму 9 млн 990 тыс. рублей, сказала Петренко. После получения денег судья была задержана.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.