Получавшую пенсию за умершего отца-фронтовика жительницу Липецка осудили условно

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор местной жительнице, которая в течение 22 лет после смерти отца - инвалида Великой Отечественной войны получала его пенсию, передал корреспондент "Интерфакса".

В общей сложности липчанка незаконно получила 2 млн 600 тыс. рублей. Женщине, которой удавалось обманывать почтальонов и получать деньги по доверенности, было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество".

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Незаконно полученные деньги она должна будет возместить государству.