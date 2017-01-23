В РПЦ поддержали возврат элементов советской образовательной системы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель синодального Отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий разделяет убеждения министра образования Ольги Васильевой относительно модернизации образовательной системы в России.

"Выступление Ольги Юрьевны (на съезде партии "Единая Россия" - "ИФ") - это результат осмысления многолетнего опыта развития педагогики в России. Когда мы говорим об образовании, мы говорим не просто о наборе знаний, мы говорим еще и о воспитании", - сказал иерарх в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Митрополит добавил, что не стоит избегать передовых технологий образования, но отметил, что не думает, что "любая западная одежка, даже самая красивая, впору и по плечу русскому человеку".

"Взять самое лучшее, что есть сейчас в образовательной системе, облечь это в формы базовые, выверенные, многовековые, к которым можно отнести и советскую педагогику, которая является продолжением российской педагогической образовательной системы, можно и нужно", - убежден митрополит.