Прокуратура выявила поставку просроченных лекарств для Минобороны на 18 млн руб.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура (ГВП) выявила факт поставки оборонному ведомству просроченных медикаментов на 18 млн рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГВП.

"В декабре прошлого года Главная военная прокуратура в ходе одной из проверок установила, что подрядчик ООО "РусБиомед" при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности", - сказал представитель ГВП.

Чтобы скрыть данный факт, по его словам, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года.

Вдобавок подготовили сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТу.

"Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы", - отмечает ГВП.

По данным ведомства, только в 2016 году прокуроры выявили свыше 10 тыс. нарушений исполнения подрядными организациями контрактных обязательств по поставкам и выполнению работ. По требованию прокуроров государству возвращены сотни миллионов рублей.