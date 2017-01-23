В России

Рогозин спрогнозировал начало летных испытаний МС-21

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 состоятся в начале весны, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21, наш магистральный самолёт. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолёта. В самом Иркутске также идёт подготовка к первому полёту",- сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Он также сообщил, что правительством будет подготовлен план по синхронизации производства новых самолётов МС-21, Ил-114, ближнемагистрального пассажирского самолёта на 64 пассажиро-места, и Ил-96-400.

"Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая и правильный, выгодный маршрут, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиационной техники",- сказал Рогозин.

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

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МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетовПервый портфель заказов корпорации &quot;Иркут&quot; на новые самолеты МС-21 составляет 175 бортов. Первым заказчиком стал &quot;Аэрофлот&quot;, с которым заключена сделка на 50 единиц.На церемонии выкатки магистрального самолета МС-21 присутствовал премьер РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что создание нового пассажирского лайнера является победой российского авиапромаСемейство пассажирских лайнеров МС-21 создается по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing 737 и европейский А-320)Корпорация &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год. Первый полет самолета МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 года - февраль 2017 года.Лайнер получил имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева
МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетов
Теги: МС-21, Дмитрий Рогозин
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