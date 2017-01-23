Рогозин спрогнозировал начало летных испытаний МС-21

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 состоятся в начале весны, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21, наш магистральный самолёт. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолёта. В самом Иркутске также идёт подготовка к первому полёту",- сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Он также сообщил, что правительством будет подготовлен план по синхронизации производства новых самолётов МС-21, Ил-114, ближнемагистрального пассажирского самолёта на 64 пассажиро-места, и Ил-96-400.

"Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая и правильный, выгодный маршрут, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиационной техники",- сказал Рогозин.