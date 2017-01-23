Астрономия вернется в 2017 г. в некоторые российские школы как пилотный проект

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Астрономия как новый школьный предмет будет введена в этом году в ряде российских школ в качестве пилотного проекта. Об этом заявила министра образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Для первых-седьмых классов никаких новых предметов (в этом году) не предполагается. Что касается старшей школы, то было заявлено введение астрономии. Программа по астрономии есть. Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже", - сказал Васильева в интервью телеканалу "Россия-1" в понедельник.

В прошлом году она заявила, что считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу. "Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час. Я думаю, что этот час нужно вернуть", - сказала Васильева.

"У нас есть хорошие учебники, то, что они будут дополняться и меняться, это безусловно", - сказала Васильева в сентябре 2016 года журналистам. Вместе с тем она не уточнила, место какого предмета займут уроки астрономии в школе.