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Суд в Крыму забрал у украинского олигарха Коломойского 3 га земли в Ялте

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма постановил вернуть Ялте почти три гектара земли, которая до вхождения полуострова в состав России была передана фирме, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

Пресс-служба администрации Ялты в понедельник распространила информацию о том, что суд удовлетворил иск властей города о возврате в муниципальную собственность 2,8 га земли, расположенной за троллейбусным парком. "Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха", - говорится в пресс-релизе.

По словам источника агентства, речь идет о Коломойском.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко отметил, что на курорте "довольно много" земельных участков, которые в разные годы перешли из городской собственности в частную. "Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем земельные участки и объекты недвижимости обратно в муниципалитет", - сказал он.

Теги: Крым, Ялта, Игорь Коломойский
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