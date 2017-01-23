Поломка шасси обнаружена у севшего в Новосибирске для дозаправки "Боинга"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Пхукета (Таиланд) в Самару, приземлился в Новосибирске с неисправным шасси. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яна Стрижова.

"Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air следовал из аэропорта Пхукета Королевства Таиланд в аэропорт Самары. Для дозаправки воздушное судно приземлилось в аэропорту "Толмачево", после посадки были обнаружены повреждения одной из стоек шасси", - сказала она.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту 116 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

В ходе осмотра установлено, что у воздушного судна частично разрушена пневматика левой стойки шасси, также обнаружены незначительные повреждения акустической панели двигателя и закрылка.

По данному факту проводится доследственная проверка. В свою очередь, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что авиакомпания приняла решение отправить пассажиров в Самару резервным бортом.

"Прибытие резервного самолета ожидается в 21:40 по местному времени (17:40 по Москве - ИФ)", - сказала она, уточнив, что судно с неисправностью приземлилось в 15:50 по местному времени (11:50 по Москве).

Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, добавила она.