Полиция отказалась возбудить дело из-за нападения на мужа юриста ФБК

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело по факту нападения на антрополога Сергея Мохова, которому неизвестный ввел инъекцию неустановленного препарата. Об этом сообщила его жена, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

"Отказали по формальным основаниям, потому что сейчас вышел срок для проведения проверки, и они успели получить не все необходимые данные для того, чтобы установить и правильно квалифицировать деяния нападавшего", - сказала Соболь "Интерфаксу".

По ее словам, правоохранительные органы до сих пор не получили результаты медицинского исследования, которое проводилось по их запросу и должно установить тяжесть причиненного и потенциального вреда здоровью Мохова.

"Из-за этого прокуратура должна будет отменить это постановление и направить на дополнительную проверку в правоохранительные органы", - отметила она.

Соболь добавила, что правоохранительные органы пока не опрашивали жителей дома, которые утверждают, что видели нападавшего. Кроме того, данные системы "Поток", которые должны были установить номер машины, предположительно ведшей слежку за Моховым, оказались недоступны в день нападения по неизвестной причине.

"Постановление должно быть отменено, потому что будут представлены данные экспертизы. Если будет в очередной раз представлен отказ, тогда мы по всем этим основаниям будем обжаловать, мы собираемся добиться возбуждения уголовного дела и будем обжаловать столько, сколько нужно, и надеяться на поиск нападавшего и заказчика нападения, хотя шансы на это все меньше", - добавила она.

Соболь ранее сообщила "Интерфаксу", что неизвестный напал на ее мужа у подъезда в ночь на 26 ноября. Мужчина, стоявший с букетом цветов, вколол Мохову неизвестный препарат в бедро и скрылся.

Основные симптомы прошли в течение часа, врачи сообщили Соболь, что препарат быстро распался в организме, и, судя по последствиям и скорости распада, такое средство в аптеке купить невозможно.По словам Соболь, врачи не смогли точно определить использованное вещество, в связи с чем посоветовали Мохову сделать повторные анализы через несколько дней, а также через месяц, так заражение некоторыми инфекциями, такими как ВИЧ, проявляются не сразу.

Она отметила, что изначально Мохов считал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью как антрополога, исследующего рынок ритуальных услуг, но после обсуждения предположения с людьми, работающими в этой сфере, эта версия отпала.

"Главная версия, которая остается у нас, что это связано с моей профессиональной деятельностью как юриста "Фонда борьбы с коррупцией", - добавила Соболь.

"Интерфакс" в настоящее время не располагает комментарием столичной полиции по поводу инцидента. Сергей Мохов - аспирант НИУ ВШЭ, социальный антрополог, главный редактор журнала "Археология русской смерти".