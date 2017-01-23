Матвиенко посетовала на отсутствие денег для законопроекта "о детях войны"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находившаяся в понедельник с рабочей поездкой в Липецкой области, затронула тему так называемого "законопроекта о детях войны".

Законопроект отложен, потому что пока нет экономических возможностей для его реализации. "Мы не хотим невыполненных обещаний", - сказала Матвиенко на встрече с представителями власти и общественности региона. Она добавила, что к законопроекту можно будет вернуться, пережив сложное время.

При этом, по словам спикера Совфеда, ныне действующие социальные обязательства федерального и регионального бюджетов для различных слоев населения остаются в силе.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2016 года депутаты Госсовета Татарстана выступили с законодательной инициативой в Госдуму об установлении статуса "дети войны", а также определении мер соцподдержки для них.

Предполагалось, что законопроект признает детьми войны граждан России, которые во время Великой Отечественной войны проживали в СССР и их возраст на момент окончания войны не превысил 18 лет.

Татарстанские депутаты предлагали закрепить за ними право на ежемесячную денежную выплату, на ежегодную диспансеризацию в медучреждениях, компенсацию проезда железнодорожным, воздушным или водным транспортом к месту гибели или захоронения родителей.

При этом законопроектом устанавливается, что предусмотренные меры соцподдержки "являются расходными обязательствами Российской Федерации", а размер ежемесячной денежной выплаты определяется правительством РФ.