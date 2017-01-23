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Чемпион Европы по боксу арестован в Черкесске по делу о двойном убийстве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесия) по ходатайству следователей арестовал на два месяца двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве.

"В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.

Он отметил, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.

Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружен труп отца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Теги: Игорь Алборов
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