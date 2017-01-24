Российские власти разработали законопроект для идентификации пользователей мессенджеров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Разработаны поправки к закону "О связи", которые обяжут операторов предоставлять МВД программное обеспечение для идентификации пользователей мобильных мессенджеров, сообщил во вторник "Коммерсант ".

По разным данным, законопроект разработан в Роскомнадзоре и МВД при участии операторов мобильной связи. Однако в Роскомнадзоре опровергли причастность к работе над поправками.

Согласно тексту законопроекта, мессенджеры подпадают под "услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи".

Предположительно, в МВД захотели эффективнее бороться с нелегальными продажами сим-карт. Поэтому операторам могут разрешить заключать договоры с абонентами "с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме". Представители МТС и Yota положительно отозвались о возможности удаленной идентификации клиентов.