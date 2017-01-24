Регионам выделят более 8 млрд руб. на строительство и реконструкцию сельских автодорог

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Об этом сообщает во вторник официальный сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.