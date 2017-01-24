60% россиян оказались регулярными пользователями социальных сетей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россияне стали активнее общаться в соцсетях: сейчас их используют 60% респондентов, что на 19 процентных пунктов выше, чем в 2011 году, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Чаще всего респонденты общаются во "Вконтакте" (40%) и "Одноклассниках" (34%), реже - в Facebook (9%), "Мой мир" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" и Livejournal (по 3%).

По данным социологов, сеть "ВКонтакте" особенно популярна среди молодежи (77% среди респондентов 18-24 лет), с высшим образованием (46%) и высоким потребительским статусом (54%). "Одноклассники" больше интересуют женщин (39%) среднего возраста (47% среди 25-39 летних). Facebook чаще используют мужчины (11%) в возрасте 18-24 лет (20%).

Активность общения в соцсетях заметно зависит от места жительства: так, самый большой процент пользователей среди москвичей (49%), а самый низкий - среди сельских жителей (29%), показал опрос, проведенный 9-12 декабря среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.