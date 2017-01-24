Российский производитель рассказал о разработке уникальной антиторпеды

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) ведет разработку уникальной антиторпеды и занимается модернизацией существующего торпедного вооружения, сообщил генеральный директор предприятия Борис Обносов.

"Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ - малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК", не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль" - сказал Обносов в интервью "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, корпорация также модернизирует подводную ракету "Шквал-Э", которая развивает скорость под водой до 100 метров в секунду. Он отметил, что помимо торпед, хорошо зарекомендовали себя ракетные комплексы, созданные на базе противокорабельной ракеты Х-35Э. Это корабельный комплекс "Уран-Э" и подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э". Сейчас идет их адаптация к более совершенной ракете Х-35УЭ.

Обносов отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" после вхождения в ее состав концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" с его дочерними предприятиями стала главным разработчиком и поставщиком торпедного оружия для ВМФ России.