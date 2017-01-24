В Роскосмосе задумались о космической станции на лунной орбите

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международная космическая станция может появиться на лунной орбите, заявил на конференции в Москве глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Рассматривается вопрос создания международной станции на орбите Луны", - сказал он.

По его словам, средства на освоение Луны и Марса надо искать путем международной кооперации. "И вопрос освоения Марса, и вопрос создания посещаемой лунной станции на орбите - это дело перспективное и будущее. Надо находить источники за счет кооперации привлечения частных инвесторов", - сказал он.