Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ", - сказал Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

"Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение", - сказал Медведев.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ранее отметил: "Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению".

В 2015 году Армению посетило 1,2 млн иностранных туристов, из них около 500 тыс. - россияне.

В настоящее время российские туристы могут въезжать по внутренним паспортам в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.