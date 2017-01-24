Омбудсмен пообещала разобраться с попаданием граждан Казахстана в рабство в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит материалы обращения казахстанского коллеги о ситуации с гражданами республики, попавшими в трудовое рабство в Москве.

"Материалы обращения внимательно изучены, назначена проверка, и готовятся соответствующие запросы в правоохранительные органы по указанным фактам. О результатах принятых мер омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров будет проинформирован", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров обратился к Москальковой с просьбой проконтролировать ситуацию с гражданами республики, попавшими в трудовое рабство.

Как сообщила во вторник пресс-служба омбудсмена республики, к нему поступили сведения о незаконном лишении свободы, эксплуатации и жестоком обращении гражданки Казахстана Ибрагимовой со стороны владельцев сети торговых заведений Москвы, бывших граждан республики, в одном из объектов которых она работает.

Казахстанке удалось совершить побег при помощи российских активистов - членов движения против рабства "Альтернатива", которые оказали ей содействие в возвращении в Казахстан. Однако "данный случай не является единичным, так как ранее, в 2013 году, аналогичные инциденты с участием упомянутых лиц уже были предметом рассмотрения в учреждении уполномоченного", говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по данным инцидентам при непосредственном участии учреждения уполномоченного правоохранительными органами двух стран уже проводилась совместная работа.

Так, сотрудники следственных органов Казахстана по разрешению Генпрокуратуры РФ в рамках возбужденного уголовного дела выезжали в Москву, однако провести полноценное расследование им не удалось, поскольку в ходе проверки работодатели на основании действующего российского законодательства отказывались от дачи показаний.