При постройке АПЛ "Хабаровск" впервые создадут полную 3D-модель ее корпуса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении специалисты проектно-конструкторского бюро "Севмаша" при строительстве стратегической субмарины создается полная 3D-модель корпуса корабля.

"Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск", - сказано в сообщении пресс-служба предприятия, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота".

Сообщается также, что "заводские конструкторы разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плазовая документация на строительство этого корабля". "Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что АПЛ "Хабаровск" может быть носителем океанской многоцелевой системы вооружения "Статус-6". Частью этой системы является беспилотный подводный робот в виде гигантской глубоководной высокоскоростной торпеды с ядерной боевой частью.

Известно, что АПЛ "Хабаровск" была заложена в 50-м цехе "Севмаша" (Северодвинск, Архангельская область) в 2014 году. Разработчиком лодки выступило Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (входит в ОСК).

По одной из версий, озвученных в прессе, строительство лодки выполняется в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны. По другой - речь может идти о прототипе АПЛ 5-го поколения.