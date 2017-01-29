В Башкирии погиб подросток от упавшей на него обледеневшей массы снега

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка устанавливает причины и обстоятельства гибели в Уфимском районе 13-летнего мальчика, заваленного сошедшим с водонапорной башни снежным пластом, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии в воскресенье.

Сообщение о гибели ребенка в деревне Дубки поступило в правоохранительные органы республики вечером 28 января.

По предварительным данным, накануне " несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней, на 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега", говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются принадлежность башни и лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега и льда. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.