Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку рейсов после снегопада

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Базэл Аэро" в воскресенье.

Собеседник агентства отметил, что самолеты, которые из-за непогоды в Сочи сделали вынужденную посадку в Минводах, вернулись в аэропорт назначения. "Аэропорт Сочи возобновил работу на прием и вылет самолетов, задержанных из-за тумана", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 29 января в первой половине дня из-за непогоды в Сочи рейсы из Москвы и Новосибирска сделали вынужденную посадку на аэродроме Минеральных Вод.

В городе-курорте с утра воскресенья начался снегопад и выпал туман, что сповоцировало плохую видимость на территории аэропорта. В настоящее время Сочи установилась солнечная погода, снег прекратился, туман рассеялся. Температура воздуха +5.