Управделами президента подало иски к не освободившим в срок служебное жилье депутатам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Управление делами президента (УДП) РФ потребовало через суд возмещения расходов на проживание депутатами Госдумы предыдущего созыва, которые не съехали со служебных квартир в установленный срок.

"Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель УДП Елена Крылова. По ее словам, стоимость рассчитывалась в соответствии с заключенными договорами Федерального государственного бюджетного учреждения УДП с управляющей организацией жилого дома, где депутаты проживают.

Ранее сообщалось, что несколько депутатов, не попавших в новый состав нижней палаты парламента, на 20 января все еще не покинули служебное жилье.