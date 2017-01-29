В Дагестане освободили из плена вербовщика 16-летнюю школьницу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по освобождению 16-летней школьницы из Нижегородской области, которая находилась в плену у вербовщика в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области в воскресенье.

По данным собеседника агентства, спецоперация прошла еще в конце прошлого года.

Вербовщик познакомился с юной жительницей Нижегородской области в августе 2016 года, переписывался со школьницей посредством смс-сообщений и в соцсетях, преимущественно, в ночное время, а затем предложил ей уехать к нему. Он говорил, что в родном доме девочка никому не нужна, а в Дагестане она может окончить школу и поступить в вуз. В итоге, спустя пять месяцев общения девочка согласилась приехать к новому знакомому.

Однако по приезду в Махачкалу вербовщик стал угрожать школьнице, заставляя выполнять все его требования, в противном случае угрожая убийством.

По словам собеседника агентства, как только родители обнаружили пропажу дочери, они обратились в правоохранительные органы, и в ходе спецоперации девочку удалось найти в одном из дагестанских аулов и освободить. С момента ее пропажи до момента освобождения прошло три дня.

По мнению представителя пресс-службы УФСБ, школьницу могла ждать либо участь наложницы, либо смертницы.