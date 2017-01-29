Около Морского вокзала Севастополя обнаружили муляж бомбы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Около Морского вокзала Севастополя обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, угрозы он не представляет.

"Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет", - сказал собеседник агентства.

О том, что подозрительный предмет обнаружен в морском порту Севастополя вечером в воскресенье, и правоохранители проводят проверку данного факта, сообщила ранее "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.

Она не уточнила, где именно был найден подозрительный предмет и проведена ли эвакуация людей с территории порта.