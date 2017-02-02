РФ обжалует решение ЕСПЧ о компенсации Навальному более 60 тыс. евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более 63 тыс. евро оппозиционеру Алексею Навальному в качестве компенсации за необоснованные задержания полицией.

"Обжалование постановления будет обеспечено в установленные Конвенцией (о правах человека) сроки с привлечением компетентных государственных органов к подготовке правовой позиции РФ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции, поступившем на запрос "Интерфакса".

В министерстве считают, что "безусловной критике должны быть подвергнуты доводы Европейского суда о признании вины государства-ответчика, сделанные в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел, без тщательного исследования обстоятельств дела, а также без анализа детальной и мотивированной позиции российских властей".

"Подобный подход очевидно неприемлем, поскольку явно подрывает справедливость процесса и единообразное применение сложившейся практики самого суда (ЕСПЧ - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по мнению Минюста, "сомнительным является и избранный метод к расчету суммы так называемой "справедливой" компенсации, который демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения Конвенции".

Между тем, в ведомстве подчеркнули, что Страсбургский суд не убедили утверждения Навального о наличии политической составляющей в выявленных ограничениях его прав, "в связи с чем нарушение статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод признано не было".

Ранее в четверг ЕСПЧ обнародовал постановление, согласно которому правительство РФ обязано выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за семь задержаний во время массовых собраний в 2012 - 2014 годах.

В жалобе Навального указывалось, что представители российских правоохранительных органов неоднократно производили его незаконные аресты во время массовых собраний, а также предъявляли обвинения в совершении административных правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий или с отказом повиноваться органам правопорядка.