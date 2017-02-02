Минкомсвязи собралось ускорить блокировку экстремистского контента в интернете

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ начало разработку поправок в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О противодействии экстремистской деятельности", и намерено ускорить исполнение судебных решений о пресечении доступа к материалам экстремистской и террористической направленности в сети. Уведомление о начале разработки законопроекта опубликовано на regulation.gov.ru . Сам текст документа на сайте еще не размещен.

В настоящее время доставка судебных решений осуществляется при помощи почтовой связи. Такой способ доставки реализуется в длительные сроки, отмечает ведомство. Предполагается, что принятие поправок повысит оперативность пресечения запрещенных в материалов.

Предлагается изменить и законодательно закрепить иной порядок направления судами решений о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной для распространения на территории РФ.

В настоящее время блокировкой интернет-ресурсов за нарушение законодательства занимается Роскомнадзор. Ведомство может в досудебном порядке блокировать сайты и страницы сайтов с экстремистским и пиратским контентом. Однако стандартная процедура блокировки подразумевает признание контента противозаконным по решению суда.