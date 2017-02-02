Минтранс РФ предложил приватизировать речные порты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ приступило к разработке проекта федерального закона о приватизации речных портов, соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

В сводных материалах к документу говорится, что принятие законопроекта ускорит передачу права собственности государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Ведомство предлагает проводить конкурсы по продаже речных портов с установлением начальной цены продажи в размере 1 рубль. В случае, если порт не был продан на первом этапе, то приватизация объекта проводится путем продажи на аукционе с установлением начальной цены в размере 1 рубль.

Подготовленный Минтрансом законопроект реализует поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 15 августа 2016 г.