Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта "Грозный Авиа"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта чеченской авиакомпании "Грозный Авиа", говорится на сайте ведомства.

Решение вступило в силу 12 декабря прошлого года "на основании письменного заявления эксплуатанта".

Законодательство разрешает восстановить действие сертификата за 270 дней с момента его приостановки, указано на сайте ведомства.

Как сообщалось, в апреле прошлого года Росавиация вводила ограничения в сертификат "Грозный Авиа" в части запрета на выполнение международных полетов. Источник в ведомстве тогда указывал, что решение было принято по инициативе самой компании. В июне Росавиация также ограничивала срок действия сертификата эксплуатанта "Грозный Авиа" до 6 сентября 2016 года - "на основании акта плановой проверки базовых объектов компании". Позднее все введенные ранее ограничения были сняты.

"Грозный Авиа" учреждена в 2007 году, занимается перевозкой пассажиров, грузов и почты. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 99,98% акций перевозчика владеет Чеченская республика, 0,02% - у ООО "Лайнер-1", принадлежащего гражданину РФ Рамзану Мусайханову.