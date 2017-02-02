Делегация СПЧ отправится в Карелию для проверки условий в СИЗО и колониях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при Президенте РФ с 8 по 10 февраля проверит следственные изоляторы и колонии в Карелии в ходе выездного заседания.

"Совет с 8 по 10 февраля 2017 года проведет выездное заседание в Республике Карелия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Совета.

В ходе заседания правозащитники посетят школу-интернат, центр временного содержания иностранных граждан, проверят СИЗО и исправительные колонии, отметили в пресс-службе.

В мероприятии планируют принять участие, в частности, глава СПЧ Михаил Федотов и члены Совета Андрей Бабушкин, Игорь Борисов, Игорь Каляпин, Мария Каннабих, Сергей Кривенко и Яна Лантратова.