Главные новости
В РоссииВ МЧС начались сокращения административных должностейВ РоссииСМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функцийСпортКамерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в России
В России

Сампсониевский собор в Петербурге официально перешел во владение РПЦ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сампсониевский собор Санкт-Петербурга в воскресенье официально передан Русской православной церкви.

Церемония передачи началась с божественной литургии. Затем директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров вручил ключи от храма архимандриту Серафиму (Шкредю).

Ранее Сампсониевский собор вместе со Смольный собором, Исаакиевским и Спасом на Крови входил в состав ГМП "Исаакиевский собор". Кроме Сампсониевского, РПЦ передаются Смольный и Исаакиевский соборы.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве, которая произошла 27 июня (10 июля), в день памяти святого преподобного Сампсония Странноприимца.

Храм неоднократно перестраивался. Окончательный вид уникальный архитектурный ансамбль приобрел к 200-летию Полтавской победы в 1909 году, тогда же церкви был присвоен статус собора.

В первые советские годы собор был передан в управление так называемой "церковной двадцатке", оставался действующим до 1938 года. В 1935 году храм был взят под государственную охрану как памятник истории и культуры. После прекращения богослужений собор был передан в аренду Государственному Эрмитажу. Во время войны собор жестоко пострадал.

После 1947 года здания собора использовались библиотекой Академии наук, а с 1951 года - оптово-закупочной базой Главунивермага как склад. С 1972 года собор оказался в ведении Государственного мемориального музея А.В.Суворова, началась разработка планов реставрации, однако средств на их исполнение не хватало.

В 1984 году сооружение было передано ГМП "Исаакиевский собор". С мая 2002 года в музее-памятнике были возобновлены богослужения. Масштабная реставрация собора завершилась в 2009 году.

Теги: Сампсониевский собор, Петербург, РПЦ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
СМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функцийСМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функций
Министерство обороны РФ запретило структуре распоряжаться своими активами без согласованияПодробнее
В МЧС начались сокращения административных должностейВ МЧС начались сокращения административных должностей
До 2020 года ведомство увеличит штат пожарных и спасателейПодробнее
Адвокат лидера "Шалтая-Болтая" сообщил о сделке со следствиемАдвокат лидера "Шалтая-Болтая" сообщил о сделке со следствием
Связь Владимира Аникеева с делом сотрудников ФСБ о госизмене адвокат опровергПодробнее
Лавров назвал внушающим надежду настрой Трампа в отношении РоссииЛавров назвал внушающим надежду настрой Трампа в отношении России
Налаживание отношений с США может помочь в решении ключевых проблем современности, уверен министрПодробнее
Минобороны отказалось участвовать в спорах о строительстве в Севастополе парка "Патриот"Минобороны отказалось участвовать в спорах о строительстве в Севастополе парка "Патриот"
Попытки сделать парк "Патриот" яблоком раздора в ведомстве назвали "тщетными и недальновидными"Подробнее
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президентаЖириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Это будет шестая президентская кампания лидера ЛДПРПодробнее
Россельхознадзор запретит поставки мяса птицы из ряда стран ЕвропыРоссельхознадзор запретит поставки мяса птицы из ряда стран Европы
Запрет связан с гриппом птиц, который распространяется по территории ЕСПодробнее
Следствие начало проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы-младшегоСледствие начало проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы-младшего
Координатор "Открытой России" был госпитализирован из-за возникновения "полиорганной недостаточности"Подробнее
Максимальный льготный кредит на автомобиль собрались повысить до 1,45 млн рублейМаксимальный льготный кредит на автомобиль собрались повысить до 1,45 млн рублей
На адресные программы поддержки спроса на автотехнику в 2017 выделят 17,4 млрд рублейПодробнее
Срок действия льготного тарифа "Платона" продлили до 15 апреляСрок действия льготного тарифа "Платона" продлили до 15 апреля
В середине весны тариф вырастет с нынешних 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля за километрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 февраля5 фото
03 февраля
Фотохроника 3 февраля
Лучшие фото недели10 фото
03 февраля
Лучшие фото недели
Обострение ситуации в Авдеевке8 фото
03 февраля
Обострение ситуации в Авдеевке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ МЧС начались сокращения административных должностейВ РоссииСМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функцийСпортКамерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в РоссииСпорт"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула
В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии
"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула
Российские военные провели в Алеппо семь гуманитарных акций
США заявили о планах усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину
СМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функций
В МЧС начались сокращения административных должностей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи