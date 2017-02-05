В Баренцевом море потерял ход рыболовный траулер

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Баренцевом море в воскресенье потерял ход малый рыболовный траулер "Алтай", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области.

"Судно "Алтай" потеряло ход из-за неисправности двигателя в 23 милях от мыса Териберский", - рассказал собеседник агентства, не уточняя, сколько человек на борту траулера.

Для оказания помощи рыбакам направлен спасательный морской буксир "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, добавил он.