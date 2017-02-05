Делегацию РФ на встрече по Сирии в Астане возглавит генерал Гаджимагомедов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Группу российских экспертов на встрече по Сирии 6 февраля в Астане возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Генерал Гаджимагомедов уже представлял министерство обороны России на межсирийской встрече в Астане в январе", - сказал собеседник агентства.

У Гаджимагомедова большой опыт участия в консультациях и переговорах по Сирии, в том числе по выработке режима прекращения огня, сообщал ранее "Интерфакс".

Как сообщалось ранее со ссылкой на руководителя пресс-службы казахстанского МИД Ануара Жайнакова, в воскресенье в Астану прибывают делегации стран-участниц технической встречи по Сирии.

6 февраля в Астане состоится первое заседание совместной оперативной группы, созданной по итогам международной встречи по сирийскому урегулированию 23-24 января. По информации Минобороны РФ, в работе совместной оперативной группы примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН.

"Целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия", - сказали ранее в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что особое внимание на заседании в Астане 6 февраля будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции от формирований террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России).

"Заседания совместной оперативной группы на переговорной площадке в Астане будут носить регулярный характер с привлечением представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции", - сказали ранее в Минобороны.