В деревне в Свердловской области найдено тело загрызенной собаками девочки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в деревне Пальмино Таборинского района, сообщает в воскресенье пресс-служба СКР по региону.

По данным ведомства, днем 5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Пальмино обнаружено тело семилетней девочки с ранами, характерными для укусов и следами когтей животных (предположительно, собак). Уголовное дело возбуждено по ст.109 УК РФ РФ (причинение смерти по неосторожности).

В свою очередь, пресс-служба областного УМВД сообщает, что тело девочки на детской площадке обнаружили школьники, которые возвращались после репетиции из местного дома культуры.

Семья, где проживала девочка, на профилактическом учете не состояла.