Роспотребнадзор опроверг сообщения о ввозе в РФ зараженных фруктов из Китая

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не нашел вирусов гриппа и ротавирусной инфекции на фруктах, поставляемых из Китая в Россию.

"При проведении лабораторных исследований в связи с распространением сообщений через мессенджеры в ряде регионов о якобы поставке в Россию из Китая зараженных мандаринов и бананов, вирус гриппа и ротавирусной инфекции на фруктах не обнаружены", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заразиться гриппом или ротавирусной инфекцией через продукты питания невозможно.

"Грипп передается от человека к человеку. Основные пути передачи гриппа - воздушно-капельный и контактно-бытовой. Заразиться можно через выделения больного человека. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение 2-8 часов. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются", - рассказали в ведомстве.