В РПЦ признали наличие проблемы некачественной реставрации храмов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава экспертного совета Русской церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин признал правомерность многих нареканий по поводу некачественных реставрационных работ на памятниках культуры религиозного назначения.

"Очень часто решения по реставрации принимаются без совета с профессионалами, напрямую архиереем, и, к сожалению, это часто отражается на имидже церкви", - заявил священник в Москве на встрече с представителями отделов культуры и древлехранителями епархий, сообщает сайт патриаршего совета по культуре.

"Нам бы не хотелось, чтобы к церкви относились пренебрежительно, чтобы о ней говорили как о какой-то средневековой отсталой структуре, которая закрыта для всех и своими действиями нарушает принятые порядок и законы, которые утверждены в государстве", - отметил он.

По словам священника, для решения проблемы необходимо создавать в епархиях соответствующие органы управления и контроля для проведения реставрационных и строительных работ.

В ходе встречи обсуждалась проблема взаимодействия епархий с реставрационными фирмами-подрядчиками, которые в ряде случаев задействуют в реставрации уникальных памятников дешевую и неквалифицированную рабочую силу, а в случае возмущения заказчика "готовы действовать криминальными методами, предлагая настоятелям "откаты" за подпись на акте приемки реставрационных работ", говорится в сообщении.

В этой связи отец Леонид предложил создать реестр проверенных подрядчиков.