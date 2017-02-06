Россельхознадзор запретил поставки говядины из Новой Зеландии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. Под запрет могут подпасть и поставки сливочного масла, молочных жиров, рыбы.

"Запрет вводится с 6 февраля в связи с обнаружением в говяжьих продуктах рактопамина (препарат для наращивания мышечной массы - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, кроме рактопамина, в охлажденной говядине, которая поступает из Новой Зеландии, не раз обнаруживались листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Использование рактопамина в РФ запрещено.

Как заявил глава службы, листерии три раза обнаруживались в говядине в марте прошлого года и один раз в сентябре, в ноябре было обнаружение в баранине. Не раз листерии и бактерии группы кишечной палочки выявлялись в новозеландской рыбе. Кроме того, в рыбе обнаруживалась ртуть. "Было пять таких случаев", - сказал он.

По словам Данкверта, в сливочном масле были выявлены бактерии группы кишечной палочки и два раза - тетрациклин. "Мы предупреждаем новозеландских поставщиков: если обнаружения повторятся, будем ограничивать и поставки масла с жиром", - сказал он.

Россельхознадзор не исключает и ограничения ввоза новозеландской рыбы. Как сообщил руководитель службы, продукция, отправленная из Новой Зеландии до запрета, будет подвергнута лабораторному контролю.