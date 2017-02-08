Прокуратура признала законным отказ в возбуждении дела по жалобам Дадина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии признала законным и обоснованным отказ регионального СКР возбуждать дело по жалобам Ильдара Дадина, сообщил первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков в ходе выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ в Петрозаводске.

"Решение признано законным и обоснованным", - сказал Гусаков, отвечая на соответствующий вопрос члена СПЧ Игоря Каляпина.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье УК "Неоднократное нарушение порядка проведения митинга" после ее появления в новой редакции летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима.

31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

1 ноября 2016 года жена Дадина Анастасия Зотова заявила, что сотрудники колонии избивают и подвергают ее мужа пыткам, угрожают убить. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря 2016 года оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась, то есть является его вымыслом.