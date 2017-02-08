Весной Россия впервые испытает гиперзвуковую ракету "Циркон" с морского носителя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гиперзвуковая ракета "Циркон", предназначенная для реализации концепции глобального неядерного сдерживания, весной 2017 года впервые может стартовать с морского носителя, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Весной впервые "Циркон" будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каком носителе может идти речь.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.

"В 2017 году испытания "Циркона" будут продолжены. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы", - подчеркнул собеседник агентства.

Гиперзвук - это скорость выше пяти чисел Маха. 1 Мах соответствует скорости звука - примерно 300 метров в секунду или 1 тыс. 224 км/ч.

Ракету "Циркон" разрабатывает "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область).

Ранее сообщалось, что "НПО машиностроения" занимается разработкой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для ВМФ России. В ней будет реализован принцип так называемого моторного гиперзвука. Также здесь занимаются созданием перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, получившего в СМИ название "объект 4202" (безмоторный гиперзвук).

19 января 2017 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками.

По его словам, сегодня армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

Бывший главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков ранее заявлял, что в составе ВМФ России к 2020 году должна быть создана "группировка сил стратегического неядерного сдерживания", оснащенная высокоточным оружием большой дальности.

Основу этой группировки составят атомные подводные крейсеры проекта 885М "Ясень", модернизированные атомные подводные крейсеры проекта 949М, тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144.

Опытно-конструкторскую работу "Циркон" выполняет НПО машиностроения (Реутов, Московская область) - разработчик и производитель сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс".

По оценкам экспертов, дальность полета "Циркона" будет сопоставима с "Ониксом", то есть - порядка 500 км, а скорость - пять - шесть Махов (1 Мах соответствует скорости звука - примерно 300 метров в секунду или 1224 км/ч).

Ракетами типа "Циркон" могут оснащаться корабли и атомные подводные лодки, а также самолёты и береговые подвижные ракетные комплексы. Считается, что ракеты "Оникс" и "Циркон" предназначены для реализации элементов концепции стратегического неядерного сдерживания.